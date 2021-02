Animal Crossing New Horizons X Super Mario: arriva l'aggiornamento gratis!

Dopo aver festeggiato San Valentino in Animal Crossing: New Horizons, i videogiocatori Nintendo Switch in villeggiatura sull'arcipelago tropicale virtuale possono prepararsi a nuovi contenuti.

Durante il Nintendo Direct di febbraio 2021, la Casa di Kyoto ha infatti presentato un nuovo aggiornamento in dirittura di arrivo all'interno del life simulator. Forse di un successo straordinario e di una accoglienza a dir poco calorosa, Animal Crossing: New Horizons vedrà presto approdare sulle proprie coste nientemeno che Mario, Luigi e gli altri grandi protagonisti dell'universo di Super Mario. Il Regno dei Funghi raggiungerà l'esclusiva Nintendo Switch con item dedicati e altri contenuti. Immancabile il trailer di presentazione d'ordinanza, con tanto di data di pubblicazione sulla console ibrida.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato conferma l'arrivo della collaborazione Animal Crossing: New Horizons X Super Mario il prossimo 25 febbraio. A partire dal 1 marzo 2021, inoltre, ulteriori item a tema arriveranno nel Nook Shop.