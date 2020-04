Animal Crossing New Horizons x Zelda: i codici per i costumi ispirati a Link e compagni

La community che popola le isole virtuali della console Nintendo è sempre più attiva: tra caccia a tarantole e scorpioni, compravendita di rape, agricoltura, pesca e missioni esplorative, i turisti di Animal Crossing non hanno un momento libero!

Nei frangenti che potrebbero essere dedicati al relax, molti giocatori hanno deciso di cimentarsi in talentuosi "attacchi d'arte", con i quali hanno confezionato creazioni personalizzate davvero notevoli. In particolare, l'abilità sartoriale si è dimostrata particolarmente diffusa e apprezzata, con creazioni ispirate a molteplici brand e franchise. Dopo aver offerto codici per costumi a tema Studio Ghibli in Animal Crossing New Horizons, la community si è cimentata con creazioni ispirate a The Legend of Zelda.



Nello specifico, diversi giocatori hanno ricreato i costumi più iconici indossati dai protagonisti della saga. Si spazia quindi dal primo The Legend of Zelda sino alla sua più recente incarnazione con l'acclamato Breath of the Wild. Tra i due estremi si collocano abiti tratti da Link to the Past, Twilight Princess e persino l'outfit in versione Dark Zelda indossato dal personaggio in Super Smash Bros Ultimate. C'è persino chi ha ricreato un costume ispirato ai Korogu! In calce potete visionare alcuni esempi, cosa ve ne pare delle creazioni dei giocatori?



Restando in tema, segnaliamo che un giocatore si è spinto ancora oltre, creando sulla propria isola un dungeon di Zelda in chiave Animal Crossing New Horizons.