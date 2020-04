Animal Crossing New Horizons: Xbox ha un omaggio per la community Nintendo!

Solo pochi giorni fa, Phil Spencer, responsabile della divisione gaming della Casa di Redmond, aveva elogiato le ottime relazioni tra Microsoft e Nintendo.

Ora, arriva un nuovo e simpatico segno della vicinanza tra i due grandi attori dell'universo videoludico. Direttamente dall'account Twitter ufficiale di Xbox giunge infatti un simpatico omaggio verdecrociato dedicato alla community Nintendo attualmente attiva in Animal Crossing: New Horizons. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, il team di Microsoft ha realizzato all'interno dell'esclusiva Nintendo Switch alcuni capi d'abbigliamento a tema Xbox!



Con i relativi dati e dettagli pubblicati su Twitter, tutti i villeggianti di Animal Crossing: New Horizons possono approfittarne per aggiungerli al proprio guardaroba virtuale!Una piccola, ma simpatica iniziativa, che è stata accolta con piacere dalla community videoludica attiva nel gioco Nintendo. Alcuni utenti hanno infatti replicato al messaggio condividendo ulteriori creazioni dedicate al mondo Microsoft, con item dedicati a Xbox e persino a Master Chief!



Si confermano ulteriormente le ottime relazioni attualmente intercorrenti tra Microsoft e la Casa di Kyoto, già consolidatesi nel corso dell'ultimo anno, con l'arrivo di Cuphead e Ori and the Blind Forest su Nintendo Switch. Vi piacerebbe veder realizzarsi ulteriori forme di collaborazione tra gli universi Nintendo e Microsoft?