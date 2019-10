Animal Crossing New Leaf, Luigi's Mansion 3 e tanti altri giochi al Nintendo Live 2019

Nintendo ha diffuso nuovi dettagli sull'evento Nintendo Live 2019, una sorta di esposizione tenuta dalla Grande N che avverrà il 13 e 14 Ottobre al Kyoto International Conference Center, che vedrà protagonisti alcuni dei giochi più attesi su Switch.

Oltre ad ospitare tornei di Super Smash Bros. Ultimate e Splatoon 2 infatti, durante l'evento è prevista la presenza di demo giocabili e presentazioni varie di titoli come Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, e perfino il recentemente annunciato nuovo episodio di Brain Training per Nintendo Switch.

Inoltre ci sarà anche un photo boot dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, dove i fan potranno scattarsi una foto con Tom Nook, e partecipare a una specie di lotteria dove alcuni fortunati riusciranno a vincere dei gadget a tema.

Restate "sintonizzati" sulle nostre pagine dunque, dato che vi aggiorneremo sulle eventuali novità di rilievo che dovessero emergere dall'evento Nintendo. All'uscita di Luigi's Mansion 3 mancheranno poco più di due settimane, ma potrebbe esserci qualcosa di interessante in arrivo sul nuovo Animal Crossing e su Brain Training, il cui arrivo in Occidente al momento non è stato ancora confermato.