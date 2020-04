Animal Crossing e Nintendo Switch dominano le classifiche giapponesi questa settimana

Animal Crossing New Horizons è stato il gioco per Nintendo Switch più venduto in Giappone durante la settimana del 23 marzo con oltre 720.000 copie distribuite, seguito da One Piece Pirate Warriors 4 a quota 137.000 unità.

Nello specifico One Piece Pirate Warriors 4 registra poco più di 75.000 copie distribuite su PS4 e oltre 61.000 su Switch per un totale di 137.569 pezzi, Animal Crossing New Horizons dal canto suo ha superato quota 2.6 milioni di unità, trainando anche le vendite di Switch e Switch Lite che sfiorano i 300.000 pezzi venduti nell'arco di sette giorni.

Classifica Software Giappone

[NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 727,791 (2,608,417) [PS4] One Piece Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 75,998 [NSW] One Piece Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 61,571 [NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 14,996 (3,542,524) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 13,819 (745,127) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,577 (2,840,930) [NSW] Pokemon Mystery Dungeon DX (Nintendo, 03/06/20) – 11,501 (218,394) [PS4] Nioh 2 (Koei Tecmo, 03/12/20) – 11,270 (129,302) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 10,355 (3,623,274) [NSW] Minecraft Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 9,908 (1,331,839) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 6,992 (3,356,409) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 6,370 (1,381,787) [PS4] Sniper Ghost Warrior Contracts (H2 Interactive, 03/26/20) – 4,608 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (01/11/19) – 4,505 (806,488) [PS4] Life is Strange 2 (Square Enix, 03/26/20) – 4,471 [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 4,424 (883,419) [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 4,365 (1,550,727) [NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 4,310 (413,916) [NSW] Dr. Kawashima's Brain Training (Nintendo, 12/27/19) – 4,234 (186,047) [NSW] Space Invaders Invincible Collection (Taito, 03/26/20) – 3,668 [PS4] DOOM Eternal (Bethesda Softworks, 03/26/20) – 3,418 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 3,339 (623,480) [NSW] Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games (Sega, 11/01/19) – 2,802 (292,900) [NSW] My Hero One’s Justice 2 (Bandai Namco, 03/12/20) – 2,737 (24,829) [3DS] Animal Crosisng: New Leaf Amiibo+ (Nintendo, 11/23/16) – 2,545 (484,888) [NSW] Dragon Quest XI S Definitive Edition (Square Enix, 09/27/19) – 2,478 (502,880) [NSW] Taiko no Tatsujin Drum n Fun (Bandai Namco, 07/19/18) – 2,134 (460,386) [NSW] Pokemon Let's Go (Nintendo, 11/16/18) – 1,753 (1,714,285) [NSW] Fitness Boxing (Imagineer, 12/20/18) 1-7,11 (85,407) [NSW] Hatsune Miku: Project Diva MegaMix (Sega, 02/13/20) – 1,681 (78,558)

Classifica Hardware Giappone

Switch Lite – 230,671 (2,009,473) Switch – 51,890 (11,074,310) PlayStation 4 – 7,388 (7,454,889) PlayStation 4 Pro – 3,432 (1,483,440) New 2DS e 2DS XL – 895 (1,704,205) New 3DS XL – 45 (5,886,835) Xbox One X – 236 (19,576) Xbox One S – 74 (93,072)

Siul fronte hardware come detto si segnalano gli ottimi numeri di Nintendo Switch e Switch Lite, a seguire troviamo PlayStation 4 e PS4 PRO, fanalino di coda per Xbox One S e Nintendo 3DS XL con rispettivamente 74 e 45 pezzi venduti.