Animal Crossing ospita Xbox: per Phil Specer, Nintendo è un 'gioiello da proteggere'

In Animal Crossing: New Horizons accadono cose che hanno dell'incredibile. È così che il responsabile della divisione gaming di Microsoft si è ritrovato ospite di un talk show virtuale organizzato da uno degli sceneggiatori di Rogue One: A Star Wars Story.

Ebbene sì, come preannunciato, Phil Spencer ha partecipato ad Animal Talking, appuntamento ideato dallo sceneggiatore Gary Whitta, che ne ha approfittato per discutere con il dirigente verdecrociato di moltissime tematiche. Tra queste ultime, vista la location che ha ospitato la chiacchierata, non poteva mancare Nintendo e il suo ruolo sulla scena videoludica attuale. Decisamente interessanti le parole di Phil Spencer, che non ha del resto mai nascosto il suo apprezzamento per la Casa di Kyoto.

In particolar modo, ha voluto lodare la capacità di Nintendo di creare un'esperienza di gioco unica, grazie a un approccio che considera in maniera contestuale giochi, hardware e piattaforme, sommandone i punti di forza. Ma non solo: "Penso che abbiano il pedigree di First Party migliore che si possa trovare oggi, - ha proseguito - e sono un gioiello per noi nell'industria del videogioco, qualcosa che dovremmo proteggere".

Forse ancor più straniante, dal mondo di Animal Crossing: New Horizons, Phil Spencer ha discusso del posticipo di Halo: Infinite e del lancio di Xbox Series X.