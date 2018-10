Animal Crossing per Switch in arrivo a inizio 2019, secondo un rumor

Secondo una fonte interna a lootpots.com, il nuovo Animal Crossing per Nintendo Switch potrebbe uscire a inizio 2019, tra il primo e il secondo trimestre del prossimo anno. Al momento, tuttavia, si tratta di una semplice voce di corridoio non confermata.

L'annuncio del nuovo capitolo di Animal Crossing per Switch è stato ospitato lo scorso settembre, durante l'ultimo Nintendo Direct trasmesso dalla casa di Kyoto. In quell'occasione, Nintendo si era limitata a confermare che il gioco sarebbe arrivato nel 2019, senza specificare un periodo di lancio più preciso.

Secondo la fonte riportata da lootpots.com, che in passato era riuscita ad anticipare con successo molte informazioni su Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, il nuovo Animal Crossing per Nintendo Switch potrebbe debuttare sul mercato tra il primo e il secondo trimestre del 2019, presumibilmente in un periodo compreso tra marzo e aprile del prossimo anno.

Dal momento che stiamo parlando di un rumor non ancora confermato, tuttavia, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di altri dettagli da Nintendo. Voi cosa vi aspettate dal nuovo capitolo di Animal Crossing pensato per la console ibrida? Fatecelo sapere nei commenti.