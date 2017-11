Animal Crossing Pocket Camp: 20 Biglietti Foglia in regalo a tutti i giocatori

Il grande successo diha purtroppo avuto conseguenze sui server, i quali risultano spesso offline o sovraccarichi, rendendo di fatto impossibile accedere al gioco. Nintendo sta lavorando per risolvere la situazione e nel frattempo chiede scusa alla community con un gradito regalo.

Tutti coloro che giocheranno almeno una volta da oggi ed entro il 23 dicembre riceveranno gratuitamente 20 Biglitti Foglia, i quali potranno essere spesi liberamente nel mondo di Pocket Camp. La casa di Kyoto fa sapere che i problemi potrebbero continuare nei prossimi giorni e per questo invita tutti ad avere pazienza, la compagnia sta lavorando per potenziare l'infrastruttura e permettere a tutti di giocare senza problemi.

Animal Crossing Pocket Camp è ora disponibile su iOS e Android, il gioco sta dominando le classifiche di App Store in Nord America e in moltissimi altri paesi, con milioni di download in tutto il mondo.