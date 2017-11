Animal Crossing Pocket Camp disponibile ora su iOS e Android

è ora disponibile per il download da App Store e Google Play, con un giorno di anticipo rispetto allada Nintendo. Il gioco può essere scaricato gratuitamente, con supporto per gli acquisti in-app.

Il file pesa 106 MB, il gioco è tradotto in varie lingue tra cui inglese, frances, spagnolo, tedesco e italiano, la compatibilità è assicurata con iPhone, iPad e iPod Touch con almeno iOS 10 e con tutti gli smartphone e tablet equipaggiati con Android 5.0 o superiore. Questa la descrizione ufficiale di Animal Crossing Pocket Camp:

"Ciao! Questo è Animal Crossing Pocket Camp! Lasciati alle spalle la vita di tutti i giorni e goditi la rilassante atmosfera di un campeggio con tanti personaggi in mezzo alla natura. Al tuo arrivo a destinazione ti verrà affidata la gestione del campeggio! Non temere, si tratta di un incarico semplice. Non devi fare altro che scegliere gli arredi, la tenda o le aree ricreative che preferisci, collocarle nel tuo campeggio e invitare dei personaggi per portare tanta allegria!

In Animal Crossing: Pocket Camp ogni giorno c'è qualcosa di nuovo! Divertiti a personalizzare il tuo camper, visitare i campeggi degli amici o esplorare le varie località per incontrare nuovi personaggi."

Scarica Animal Crossing Pocket Camp da App Store e Google Play.