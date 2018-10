Animal Crossing Pocket Camp: è disponibile per tutti i giocatori un dono a tema Pokémon

Se siete dei giocatori incalliti di Animal Crossing: Pocket Camp e i Pokémon sono una delle vostre passioni, allora abbiamo ottime notizie per voi.

Il titolo, che come ben saprete sta ospitando un evento interamente dedicato ai mostriciattoli tascabili, non si limiterà a nuovi contenuti a tema. Tutti gli utenti che effettueranno l'accesso ai server del gioco riceveranno in maniera del tutto gratuita un copricapo a forma di Eevee utile per personalizzare il protagonista di gioco. Giocando ad Animal Crossing nel corso dell'evento potrete ottenere anche altri oggetti a tema Pokémon, ma in questo caso dovrete faticare per sbloccarli. L'offerta legata al riscatto del copricapo gratuito sarà valida fino al prossimo 12 novembre 2018, dopodiché non avrete più l'opportunità di sbloccare l'oggetto.

Vi ricordiamo che Animal Crossing: Pocket Camp è disponibile gratuitamente sugli store digitali Android e iOS.

Sapevate che nell'ultimo Nintendo Direct è stato annunciato l'arrivo di un nuovo capitolo di Animal Crossing su Nintendo Switch? Secondo alcune voci di corridoio, il gioco potrebbe arrivare nel corso dei primi mesi del 2019, in particolare tra marzo e aprile.