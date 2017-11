Animal Crossing Pocket Camp è il gioco più scaricato da App Store in otto paesi

ha riscosso un buon successo al lancio: in pochissime ore il gioco è schizzato in cima alla classifica delle app più scaricate da App Store negli Stati Uniti, in Giappone e in numerosi altri pasi.

Come riportato da SensorTower, Animal Crossing Pocket Camp ha raggiunto il vertice della classifica di App Store in Canada, Stati Uniti, Giappon, Francia, Germania, Spagna, Australia e Lussemburgo, entrando in Top 10 in Gran Bretagna, Svizzera, Italia, Irlanda e Singapore.

Al momento non ci sono dettagli precisi riguardo il successo riscosso su Google Play ma anche in questo caso Animal Crossing sembra aver generato milioni di download nel giorno del lancio, posizionandosi ai piani alti delle classifiche. Secondo gli analisti, il gioco potrebbe generare numeri superiori a quelli di Super Mario Run e Fire Emblem Heroes.