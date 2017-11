Animal Crossing Pocket Camp: guadagnare Campane e Biglietti Foglia velocemente

è disponibile da qualche giorno su iOS e Android: in questa guida vi daremo qualche consiglio iniziale e vi sveleremo alcuni trucchi per ottenere più rapidamenteall'interno del gioco.

Animal Crossing non è mai stato un gioco difficile da comprendere nelle sue meccaniche che cercando di andare incontro all’utente, portandolo per mano. Anche questo capitolo non fa eccezione. All’inizio del gioco, vi verrà chiesto come impostare il vostro villaggio. Ad esempio potrete optare per uno scenario sportivo, oppure uno naturale. Ognuno di essi avrà delle proprie peculiarità.

Subito dopo avrete una ampia scelta di aree da visitare, dove potrete raccogliere frutta, pescare, scavare minerali ecc... Dovrete continuamente prodigarvi per completare sfide che comprendono per esempio il raccogliere frutta o pescare più pesci possibili. Ecco quindi alcuni suggerimenti:

La frutta avrà un tempo di ricrescita di tre ore, ma potrete accelerare il processo utilizzando del fertilizzante

Gli insetti sugli alberi e i pesci si rigenereranno abbastanza velocemente. Sarà molto facile farmarli lasciando un’area per tornarci subito dopo

Se non riuscite a trovare un particolare frutto, insetto o pesce, recatevi al negozio per trovare ciò che vi serve. Puoi anche mettere la tua merce sul mercato

Il miglior momento per recarvi alla Cava Spalaspala sarò quando si sarà appena rigenerata ed avrà un buon numero di campane da offrirvi. Capirete quando sarà il momento, nell’istante in cui il borsellino delle campane sulla mappa comincerà a luccicare

Ricordate di controllare la Fermoposta frequentemente e ritirare i premi che riceverete per aver completato le sfide. Infatti, dopo un po’ di tempo spariranno, e perderete così le vostre ricompense

Come guadagnare Campane e Biglietti Foglia velocemente

Oltre alle solite Campane, nel gioco avremo una nuova valuta: i Biglietti Foglia. Essendo un titolo free-to-play infatti, queste ultime saranno acquistabili tramite soldi veri per facilitare notevolmente il giocatore in alcune azioni. Ci sono comunque altri modi per ottenerle, nel caso non vogliate pagare.

La maniera più semplice per guadagnare Campane o Biglietti Foglia, è quella di caricarvi di richieste dei vicini. Vi chiederanno solitamente qualcosa di specifico, come tipi di frutta, pesci o altro. Oltre a questo, potrete incrementare la vostra amicizia con loro, così da invitarli al vostro campeggio, dove cominceranno ad aumentare il numero di richieste. Inoltre, ogni volta che aumenterete il livello di amicizia con i vostri compagni animali, riceverete delle preziose campane. Un motivo in più per parlar loro e accettare le loro richieste il più possibile.

Ricordatevi di collegare il vostro account Nintendo al gioco. Riceverete così 100 biglietti foglia senza il minimo sforzo. Altri obiettivi da non dimenticare sono quelli di Fuffi. Quest’ultima infatti vi porterà due tipi di sfide: a tempo e a lungo termine. Di solito quelle a lungo termine daranno premi più ricchi. Cercate di completare prima quelle che vi forniranno campane o biglietti foglia.

Infine, cercate di visitare il più possibile i campeggi degli amici. Potete aggiungerne quanti volete premendo sullo schermo in alto a destra le tre linee orizzontali e poi sul simbolo contenete due persone. Premete poi sul simbolo del camper dei vostri amici per visitarli. Parlando con il loro avatar per complimentarvi con loro e ricevere così delle nuove sfide. Potrete inoltre scambiare con loro oggetti usando campane.