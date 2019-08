Animal Crossing Pocket Camp permetterà di scambiare oggetti con New Horizons per Switch?

Animal Crossing Pocket Camp è l'ultimo episodio della serie Nintendo, disponibile dal 2018 su iOS e Android. Cosa succederà a Pocket Camp quando Animal Crossing New Horizons per Switch arriverà nei negozi?

Difficilmente il gioco mobile verrà abbandonato e anzi, sono in molti a pensare che Pocket Camp e New Horizons possano in qualche modo comunicare tra loro. Nintendo Wire, ad esempio, ipotizza la possibilità di trasferire personaggi, oggetti e di invitare i campeggiatori tra i due giochi, o ancora ottenere item speciali effettuando il login sul gioco portatile con il proprio account Nintendo sul quale sarà registrato anche Animal Crossing New Horizons.

Al momento si tratta solamente di una serie di ipotesi e al momento Nintendo non ha annunciato un collegamento diretto tra i due giochi o la possibilità di trasferire contenuti tra Animal Crossing Pocket Camp per iOS/Android e New Horizons per Switch.

E' certo, in ogni caso, che gli sviluppatori continueranno a supportare anche il gioco per smartphone dopo il lancio del nuovo episodio "casalingo", Pocket Camp è ancora oggi una delle app Nintendo più popolari in assoluto insieme a Fire Emblem Heroes, sarebbe dunque un peccato abbandonare la numerosa fanbase senza pubblicare ulteriori aggiornamenti o contenuti extra. Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch uscirà a marzo 2020 in contemporanea mondiale.