Animal Crossing Pocket Camp raggiunge quota 25 milioni di download

ha pubblicato i dati relativi al successo di: secondo quanto riportato, il nuovo gioco mobile di Nintendo ha ormai raggiunto i 25 milioni di download in tutto il mondo da App Store e Google Play.

Ad oggi, Pocket Camp ha generato 17 milioni di dollari di entrate, tuttavia AppTopia non si aspetta un successo paragonabile a quello di Super Mario Run e Fire Emblem Heroes. Quest'ultimo in particolare, nonostante il numero di download relativamente basso (9.5 milioni) dovrebbe generare ricavi per 110 milioni di dollari entro febbraio 2018.

AppTopia prevede una piccola crescita per Animal Crossing Pocket Camp ma la mancanza del multiplayer competitivo potrebbe limitare il successo del gioco.