Animal Crossing Pocket Camp si aggiornerà presto con contenuti natalizi

Secondo quanto riportato nel Subreddit di, molto prestodovrebbe aggiornare il suo nuovo gioco mobile con tanti contenuti dedicati alla stagione natalizia.

Nello specifico, analizzando il codice sorgente del gioco sono state scoperte decorazioni a tema Natale e Capodanno, tra cui alberi, luminarie e decorazioni, oltre a undici nuovi abitanti per il villaggio. Al momento, la notizia deve essere presa con le dovute precauzioni, l'aggiornamento in questione in ogni caso dovrebbe uscire molto presto, probabilmente già nel corso di questa settimana.

Animal Crossing Pocket Camp è disponibile dal 22 novembre su iOS e Android, il gioco ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico, debuttando al primo posto delle classifiche di App Store e Google Play in molti paesi tra cui Stati Uniti, Giappone e Italia.