Animal Crossing Pocket Camp si appresta ad accogliere 5 nuovi animali

L'account Twitter inglese ufficiale di Animal Crossing: Pocket Camp ha recentemente annunciato che il capitolo dedicato ai dispositivi mobile della famosa serie a marchio Nintendo si appresta ad accogliere cinque nuovi animali.

Assieme al messaggio, che recita "Sembra che cinque nuovi animali siano in arrivo. Sai chi potrebbero essere? Osserva questa adorabili sagome e prova a indovinare!", è stata pubblicata un'immagine che potete osservare in chiusura di notizia, in cui ci vengono mostrati i profili oscurati degli animali che debutteranno prossimamente.

Animal Crossing: Pocket Camp è disponibile gratuitamente su dispositivi mobile (iOS e Android). Ricordiamo ai lettori che secondo alcuni recenti rumor, un nuovo capitolo della serie sarebbe in lavorazione per Nintendo Switch.