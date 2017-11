Animal Crossing Pocket Camp supera quota 15 milioni di download

Secondo quanto riportato da SensorTower,ha raggiunto i 15 milioni di download da App Store e Google Play nella prima settimana di presenza sul mercato, diventando il secondo miglior lancio mobile di

Il nuovo Animal Crossing ha superato Fire Emblem Heroes per quanto riguarda il numero di download al lancio ma non Super Mario Run, il qual è stato scaricato un maggior numero di volte, pur generando profitti più bassi a causa dell'alto costo necessario per sbloccare tutti i contenuti.

Animal Crossing Pocket Camp è stato accolto positivamente da pubblico e critica, Nintendo ha inoltre già annunciato l'arrivo di una serie di aggiornamenti gratuiti, tra cui i primi contenuti a tema natalizio in vista delle imminenti festività di fine anno.