Animal Crossing Pocket Camp: l'ultimo aggiornamento aggiunge nuovi animali

A partire da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per Animal Crossing Pocket Camp , edizione mobile della famosa serie targata. L'update aggiunge quattro animali inediti e include la nuova iniziativa "Host the Most".

Oltre ad avere introdotto quattro nuovi animali (Sprinkle, Static, Ava e Boots), l'update ha aggiunto nuovi oggetti sbloccabili come la macchina per la neve, una stufa, un eroe robot e un grande uovo.

Disponibile per tutti i giocatori anche una nuova iniziativa chiamata "Host the Most", grazie alla quale sarà più facile fare amicizia con altri animali (nello specifico, le nostre amicizie cresceranno più facilmente mentre completeremo le varie missioni). Ricordiamo che già dallo scorso dicembre Animal Crossing Pocket Camp è riuscito a superare i 25 milioni di download in tutto il mondo.