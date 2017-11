I rumor trapelati nei giorni scorsi si sono rivelati corretti eha dato ufficialmente il via al primo evento di, ovviamente dedicato al Natale e alle festività di fine anno.

L'evento natalizio di Pocket Camp prenderà il via nel tardo pomeriggio di oggi e durerà per tutto il mese di dicembre e offrirà decorazioni a tema e quest esclusive con ricompense speciali disponibili solamente per un periodo limitato.

Animal Crossing Pocket Camp è stato pubblicato il 22 novembre su iOS e Android, riscuotendo fin da subito un notevole successo e superando quota 15 milioni di download in pochi giorni da App Store e Google Play.