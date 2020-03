Animal Crossing: due fan celebrano su Switch il matrimonio saltato per il Coronavirus

Le stringenti limitazioni negli spostamenti e la quarantena da Coronavirus non fermano l'amore di due fidanzati che, con l'aiuto dei propri amici, decidono di celebrare il loro matrimonio nei panni dei Villager di Animal Crossing New Horizons non potendo farlo nella vita reale.

Il novello sposino digitale conosciuto su Reddit come Ashmush racconta questo insolito e toccante evento spiegando che "io e la mia fidanzata abbiamo dovuto annullare il nostro matrimonio a causa del virus COVID-19, ma i nostri migliori amici ci hanno regalato una splendida cerimonia a sorpresa all'interno di Animal Crossing".

Nella discussione intavolata con gli altri membri del forum videoludico dopo aver pubblicato la foto che immortala il matrimonio virtuale ricreato nell'ultimo kolossal sim life di Nintendo, il redditor racconta di "essere nel pieno degli studi, ma non mi sono potuto laureare in medicina e ho visto cancellare il mio matrimonio (per colpa del Coronavirus, ndr). Mi sentivo piuttosto giù per essermi lasciato scappare queste importanti tappe della mia vita, perciò quello che hanno fatto i miei amici e la mia fidanzata mi ha reso davvero felice, non ho parole per descrivere quanto potesse significare per me".

I due fidanzati e i loro amici non fanno di certo parte del gruppo di utenti che ha deciso di far partire il review bombing di Animal Crossing New Horizons per manifestare il proprio disappunto nel constatare come sia possibile, per il momento, salvare solo un'isola sulla medesima console Switch.