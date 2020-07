Animal Crossing su Switch: Backup dell'Isola e Sogni in arrivo con il nuovo update estivo

Come promesso all'annuncio del primo update estivo di Animal Crossing su Switch, i vertici di Nintendo confermano di tante altre novità contenutistiche e aggiunte con il Volume 2 dell'update estivo di New Horizons.

Il prossimo aggiornamento di Animal Crossing New Horizons si premurerà infatti di introdurre tutta una serie di elementi alla già enorme esperienza ludica del kolossal Nintendo, a cominciare dagli spettacoli pirotecnici che si terranno a cadenza settimanale durante tutto il mese di agosto.

I fuochi d'artificio illumineranno il cielo sopra le isole dei giocatori a partire dalle ore 19:00 di ogni domenica d'agosto. Gli utenti potranno partecipare alla festa digitale utilizzando delle stelline e ricevere, così facendo, dei biglietti della lotteria nella piazza, tramite i quali ottenere degli oggetti festivi.

Grazie al nuovo update ci si potrà immergere anche nei Sogni, con rappresentazioni oniriche di mondi immaginari dove gli isolani saranno accolti da Sonia che permetterà agli utenti di visitare gli altri scenari sognati dai giocatori. L'esplorazione di queste ambientazioni di fantasia avverrà anche grazie a dei "codici del sogno" da poter condividere con i propri amici per visitarsi a vicenda mentre il proprio alter-ego è impegnato a schiacciare un pisolino.

In aggiunta a queste importanti novità di gameplay, il secondo aggiornamento estivo introdurrà finalmente il Backup dell'Isola di Animal Crossing New Horizons, una funzionalità richiesta a gran voce dagli appassionati. Tramite questa opzione, attivabile dagli iscritti a Nintendo Switch Online, sarà possibile salvare i dati dell'isola e degli utenti: in questo modo, sarà possibile recuperarli in caso di furto, smarrimento o danneggiamento della propria console Switch. I giocatori potranno così contattare il Servizio alconsumatore Nintendo: un addetto li aiuterà a ripristinare i dati su una console nuova o riparata.

Prima di lasciarvi al video che illustra le novità contenutistiche di questo update, vi informiamo che l'Aggiornamento Estivo Vol. 2 di Animal Crossing New Horizons sarà disponibile dal 30 luglio su Nintendo Switch.