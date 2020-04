Animal Crossing su Switch: niente distanziamento sociale nello spot TV sudcoreano

La cantante sudcoreana Jeon Somi ha partecipato alla nuova campagna promozionale di Nintendo su Animal Crossing New Horizons. Negli spot TV realizzati dalla casa di Kyoto, però, la giovane donna non rispetta le norme sul distanziamento sociale per il contrasto alla pandemia da Coronavirus.

A portarci all'attenzione questo insolito caso è l'analista videoludico Daniel "ZhugeEX" Ahmad, con una serie di messaggi su Twitter che annunciano l'inizio di questa nuova iniziativa promozionale che vede per protagonista una delle cantanti più seguite del Paese asiatico.

Sia nella versione estesa che in quella ridotta di questo spot TV, possiamo ammirare Jeon Somi recarsi in una caffetteria e giocare ad Animal Crossing New Horizons a poche decine di centimetri di distanza da una sua amica, il tutto all'interno di un contesto che non prevede l'adozione di qualsivoglia precauzione per il diffondersi del virus COVID-19, come l'utilizzo delle mascherine o il rispetto delle disposizioni per il distanziamento sociale.

A chi ha sottolineato questa "incongruenza", l'analista Ahmad ha spiegato che "in Corea del Sud non c'è stato alcun lockdown perchè hanno adottato varie misure preventive per fermare la diffusione del Coronavirus". L'emergenza legata al COVID-19, però, sta colpendo anche la popolosa nazione asiatica e il messaggio di "ritrovata normalità" sottinteso in questa campagna pubblicitaria stride con la realtà e risulta essere quantomai contraddittorio.

Nei giorni scorsi, d'altronde, l'enorme popolarità del nuovo capolavoro di Nintendo ha spinto i giocatori a formare lunghe file in Giappone per acquistare Animal Crossing New Horizons, anche qui senza tenere conto delle norme per il distanziamento sociale nel contrasto al Coronavirus.