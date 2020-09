Animal Crossing su Switch: Joe Biden lo inserisce nella campagna per le presidenziali USA

In previsione dell'aspra battaglia da combattere contro Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali USA che si terranno a novembre, la macchina comunicativa del democratico Joe Biden guarda con interesse all'oceanica platea di appassionati di videogiochi e sbarca in Animal Crossing New Horizons su Switch.

Come conferma lo stesso staff del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti d'America, a partire da oggi, martedì 1 settembre, chi desidera sostenere il ticket Biden / Harris può contribuire alla causa dem aggiungendo alla propria isola dei cartelli con design "a tema" da scaricare attraverso il sistema di scansione del codice QR accessibile tramite l'app di Nintendo Switch Online.

L'ingresso di Animal Crossing New Horizons rientrerà in una serie di iniziative promosse in rete dalla macchina organizzativa dei democratici USA. I design scaricabili e utilizzabili liberamente in Animal Crossing su Switch sono ben quattro e rappresentano il logo ufficiale della campagna Biden-Harris, il marchio del Team Joe, il logo "Joe" Pride e un'immagine con tre occhiali di colore rosso, bianco e blu.

In virtà della straordinaria popolarità raggiunta dal kolossal Nintendo, nei mesi scorsi abbiamo assistito ad altri fenomeni che hanno riguardato, appunto, la dimensione digitale di New Horizons, come nel caso dell'arrivo in Animal Crossing del movimento Black Lives Matter, anche qui con dei cartelloni scaricabili tramite codice QR per sostenerne la causa e manifestare il proprio dissenso per le violenze della polizia americana.