Animal Crossing New Horizons per Switch rinviato al 2020: primo gameplay trailer

Come pronosticato da molti, durante il Nintendo Direct E3 2019 la casa di Kyoto ha mostrato il primo gameplay trailer di Animal Crossing: New Horizons, ambientato su una location denominata Isola Deserta.

Il filmato, che potete ammirare in apertura di notizia, ci dà un assaggio dell'aspetto grafico e delle meccaniche di gameplay della produzione. In Animal Crossing: New Horizons potrete godervi un’esperienza pacifica all'insegna della creatività, del fascino e della libertà. Sull'isola potrete raccogliere risorse per creare quello che volete, da comodità a utili strumenti, e personalizzare la vostra dimora a piacimento, sia all’interno sia all'esterno.

Il titolo, inizialmente previsto per quest'anno, è stato rinviato al prossimo. Per la precisione, verrà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch il 20 marzo 2020. Yoshiaki Koizumi, che ha condotto il Nintendo Direct, ha spiegato che il team ha bisogno di tempo aggiuntivo per completare lo sviluppo, al fine di poter "creare la miglior versione possibile del gioco".

Animal Crossing tornerà a mostrarsi durante la trasmissione Nintendo Treehouse Live. In tale occasione, il produttore del gioco Mr. Nogami e la game director Ms. Kyogoku presenteranno le fasi iniziali dell'avventura.