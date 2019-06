Animal Crossing per Switch: gli sviluppatori difendono Tom Nook, 'è un benefattore'

Di tutti i personaggi che animano il variopinto universo sandbox di Animal Crossing, Tom Nook è di certo il più controverso: sono in molti, infatti, a ritenere che il suo comportamento nei riguardi degli altri Villager sia scorretto. In difesa del procione di Animal Crossing arrivano così le parole di Aya Kyogoku.

In un'intervista concessa ai colleghi di IGN.com, la direttrice del progetto per Switch di Animal Crossing New Horizons ha provato a chiarire il delicato ruolo di Tom Nook e le sue implicazioni nelle dinamiche di gioco del prossimo capitolo di questa famosa serie Nintendo.

Stando a Kyogoku, infatti "Tom Nook avrà questo posto chiamato Resident Services dove lavorerà instancabilmente, per 24 ore al giorno, assicurandosi che tutti gli abitanti dell'isola siano felici e stiano vivendo il loro sogno. Ogni volta che Tom riceverà il denaro dai residenti e dai giocatori li reinvestirà per il bene della collettività poiché i servizi offerti da lui e dall'isola si aggiorneranno col passare del tempo".

L'atteggiamento dispotico che sembra assumere Tom Nook in determinati frangenti dell'esperienza di gioco del prossimo e dei precedenti capitoli della serie, di conseguenza, è dovuto solo ed esclusivamente al peso delle responsabilità che gravano sulle sue spalle. Cosa ne pensate delle dichiarazioni della direttrice del nuovo capitolo della saga dei Villager? Il lancio di Animal Crossing New Horizons è atteso su Nintendo Switch per il 20 marzo del 2020: qualora ve le foste perse, vi riproponiamo le recenti scene di gameplay dal Nintendo Treehouse dell'E3.