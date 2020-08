Animal Crossing ancora in vetta, The Last of Us 2 fuori classifica: Top 10 UK si aggiorna

In grado di trainare Nintendo Switch verso risultati record, Animal Crossing: New Horizons non accenna a voler rallentare la propria incredibile ascesa commerciale.

Il life simulator della Casa di Kyoto si mantiene infatti saldo al vertice delle classifiche di vendita britanniche, con i cittadini UK che anche questa settimana sono partiti in massa in direzione delle isole virtuali del titolo. Capace di vendere oltre 22 milioni di copie vendute in meno di 5 mesi, Animal Crossing: New Horizons ha ampiamente superato le aspettative della stessa Nintendo. Ad occupare il secondo gradino del podio troviamo invece Ghost of Tsuhima, esclusiva PS4 sviluppata da Sucker Punch, pronta a immergere i giocatori nella suggestiva Isola di Tsushima, nelle acque che separano Giappone e Corea. Ancora in classifica Mario Kart 8: Deluxe, riedizione per Nintendo Switch dell'apprezzato titolo esordito su Wii U.



Di seguito, trovate la nuova Top 10 UK integrale:

Animal Crossing: New Horizons Ghost of Tsushima Mario Kart 8 Deluxe FIFA 20 Minecraft F1 2020 Paper Mario: The Origami King Grand Theft Auto V Ring Fit Adventure 51 Worldwide Games

Esce invece dalla classifica britannica: esordito sul mercato videoludico nel corso del mese di giugno, la nuova epopea di Ellie e Joel non riesce a mantenere la propria presenza tra i dieci giochi più venduti della settimana.