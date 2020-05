Animal Crossing ancora in vetta: la Top 10 giapponese è un trionfo per Nintendo Switch

Puntuale come ogni settimana, il magazine nipponico Famitsu aggiorna le statistiche legate alle performance commerciali conseguite dai diversi titoli sul mercato giapponese.

A svettare trionfante sulla vetta troviamo l'avventura tropicale di Nintendo: dopo aver conquistato la prima posizione nella classifica UK, Animal Crossing: New Horizons si conferma infatti il gioco più venduto anche nel Sol Levante. A seguire, sul secondo gradino del podio troviamo Ring Fit Adventure, mentre completa il trittico Final Fantasy VII Remake. Quest'ultimo e Trials of Mana sono gli unici giochi PlayStation 4 ad apparire in classifica, dominata per l'80% da Nintendo Switch.

Di seguito, vi riportiamo dunque la Top 10 integrale relativa alle performance commerciali del mercato videoludico nipponico per la settimana compresa tra 11 e 17 maggio:

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20): 129.659 copie (4.480.117 in totale) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19): 21.963 copie( 905.295 in totale) [PS4] Final Fantasy VII Remake (Square Enix, 04/10/20): 11.229 copie (908.337 in totale) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17): 10.286 copie (2.946.455 in totale) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17): 8.079 copie (3.417.239 in totale) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18): 7.216 copie (3.697.918 in totale) [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo, 12/27/19): 6.588 copie (229,057 in totale) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle inclusi) (Microsoft, 06/21/18) – 6.063 copie (1.387.002 in totale) [NSW] Dragon Quest X All In One Package Version 1-5 (Square Enix, 05/14/20): 5.657 copie (Nuova uscita) [PS4] Trials of Mana (Square Enix, 04/24/20): 5.467 copie (122.753 in totale)

Quanti di questi titoli avete provato?