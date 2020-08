Animal Crossing vs Fortnite: il life simulator è il gioco più 'cinguettato' su Twitter

Superato il giro di boa del mese di giugno, sono molte le realtà che stanno condividendo i primi bilanci sulle tendenze di questa prima metà del 2020: tra queste anche Twitter.

Il social network dell'uccellino azzurro ha in particolar modo offerto un primo sguardo alle tematiche videoludiche più affrontate dai propri utenti nel corso di quest'anno. Classifica particolarmente interessante è quella relativa ai giochi più "cinguettati" fino ad ora. Ebbene, ad aggiudicarsi la medaglia d'oro è Animal Crossing.



Più recente rappresentante della serie è la chiacchieratissima esclusiva Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons. Pubblicata nel mese di marzo, questa ha in effetti goduto di un successo straordinario, che ha visto il gioco raggiungere risultati commerciali superiori persino alle previsioni più ottimistiche della Casa di Kyoto.



Di seguito, trovate la Top Ten integrale di giochi più discussi su Twitter in questa prima fase del 2020:

Animal Crossing (@animalcrossing) Fate/Grand Order (@fgoproject) Final Fantasy (@FinalFantasy) Disney: Twisted-Wonderland (@twst_jp) Fortnite (@FortniteGame) Ensemble Stars (@ensemble_stars) Knives Out (@GAME_KNIVES_OUT) Apex Legends (@PlayApex) Identity V (@IdentityVJP) PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (@PUBG)

Il risultato conseguito da Animal Crossing supera persino quello del franchise di Final Fantasy o dei battle royale più celebri nel panorama videoludico attuale, da Fortnite sino ad Apex Legends. Nel corso del mese di luglio l'ultimo capitolo del life simulator risultava ancora ai vertici delle classifiche di vendita giapponesi . Prosegue inoltre il supporto post lancio al gioco da parte di Nintendo: di recente è stato ad esempio introdotta un' Isola dei Sogni in Animal Crossing: New Horizons