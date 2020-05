Animal Crossing vs GTA 5: la battaglia per il podio nella classifica UK

Prosegue la battaglia per il podio della classifica di vendita britannica, che vede contendersi il primo posto tra due titoli nettamente agli antipodi: da un lato troviamo infatti il pacifico e rilassante Animal Crossing: New Horizons, mentre dall'altro si presenta lo straripante Grand Theft Auto 5.

Forte di un successo pressoché inarrestabile, ad anni dall'uscita il gioco firmato da Rockstar Games continua a comparire nelle classifiche di vendita di mezzo mondo, incluso il Regno Unito. La settimana conclusasi il 16 maggio ha tuttavia incoronato vincitore l'ultimo arrivato di casa Nintendo: Animal Crossing New Horizons, che si conferma dunque come gioco più venduto in UK. GTA 5 si è dunque dovuto "accontentare" della medaglia d'argento. Varia leggermente la terza posizione, che vede sul podio Call of Duty Modern Warfare, che scambia la propria posizione con FIFA 20. Di seguito, trovate la Top-Ten completa:

Animal Crossing: New Horizons Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Mario Kart 8 Deluxe Star Wars Jedi: Fallen Order Luigi's Mansion 3 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Red Dead Redemption 2 Just Dance 2020

Nel frattempo, ricordiamo ai giocatori che ancora non si sono avventurati per le strade di Los Santos, che GTA 5 è gratis su Epic Games Store sino al prossimo 21 maggio. Inoltre, restando in tema Rockstar, segnaliamo che è attiva una promozione a tempo limitato per usufruire di uno sconto su Rockstar Launcher