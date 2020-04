Animal Crossing x DC: da Batman a Superman, i supereroi nelle creazioni dei fan

La community di Animal Crossing: New Horizons continua a distinguersi per abilità e creatività nell'utilizzo dell'editor messo a punto da Nintendo, sfruttato dagli isolani per dare forma a centinaia di capi d'abbigliamento personalizzati.

Tra omaggi al cinema e ai videogiochi, non potevano non trovare spazio anche creazioni legate al mondo del fumetto americano. Sono infatti decisamente numerosi gli isolani che hanno ricreato in-game produzioni ispirate ai più celebri supereroi della tradizione USA. Dopo avervi segnalato l'esordio di molti personaggi Marvel in Animal Crossing: New Horizons, non potevamo esimerci dal fare lo stesso anche per l'universo DC Comics.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, sono molti i turisti impegnati in un soggiorno sulle isole tropicali dell'esclusiva Nintendo Switch che hanno deciso di dedicare le proprie creazioni ad alcuni degli esponenti più noti della storica Casa Editrice. Si spazia dai classici omaggi a Batman e a Superman, per arrivare a Wonder Woman, Harley Quinn, Lanterna Verde, Flash e Aquaman. Direttamente in calce a questa news potete visionare alcuni esempi delle creazioni a tema DC Comics realizzate fino ad ora dai videogiocatori.



Per restare in tema di creatività, vi segnaliamo anche numerose creazioni a tema Studio Ghibli realizzate in Animal Crossing: New Horizons.