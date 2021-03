Animal Crossing X Disney: da Hercules a Mulan, le incredibili creazioni di un fan

Con Animal Crossing: New Horizons divenuto il secondo gioco più venduto su Nintendo Switch, il life simulator può vantare una community incredibilmente vasta e creativa.

Il successo dell'esclusiva della grande N non accenna a veder rallentato il proprio successo travolgente, con il primo anniversario di Animal Crossing: New Horizons che ha visto l'avventura tropicale ancora presente in moltissime classifiche di vendita. Si estende dunque senza sosta anche la rete di videogiocatori creativi pronti a trasformare il titolo in un incredibile editor per la creazione di sequenze ispirate alle più disparate produzioni. Tra questi ultimi, troviamo sicuramente un appassionato attivo su YouTube come "ACNH Disney Resort".

Quest'ultimo si è infatti cimentato nella ricostruzione di alcuni momenti musicali di grandi classici Disney. La creazione più recente dell'appassionato è a tema Hercules, con una impressionante riproduzione del brano Zero to Hero della pellicola di animazione: un risultato che ha richiesto circa due mesi di lavoro! Ma ACNH Disney Resort si è cimentato anche con altri grandi classici. In calce potete ad esempio trovare un estratto di Mulan e un filmato dedicato ad una delle sequenze più toccanti di Up, il flashback che ci presenta il passato dell'anziano protagonista. Cosa ve ne pare del risultato finale?