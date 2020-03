Animal Crossing X DOOM: il Director di New Horizons è entusiasta degli omaggi a Eternal

Non c'è assolutamente nulla che leghi il pacifico universo di Animal Crossing: New Horizons alla demoniaca frenesia di DOOM Eternal, ma una casuale coincidenza è stata sufficiente a scatenare la fantasia della community videludica.

I due titoli condividono infatti la medesima data di uscita, fissata per la giornata di venerdì 20 marzo. Tanto è bastato a dare il via ad una ricca selezione di fan art crossover tra DOOM e Animal Crossing, con creazioni che ormai da giorni affollano forum videoludici e profili social di appassionati. Il fenomeno non è sfuggito all'attenzione degli autori di Animal Crossing: New Horizons, che hanno recentemente espresso il proprio entusiasmo per l'operazione.

In una recente intervista, Aya Kyogoku, Director dell'esclusiva Nintendo Switch, ha dichiarato: "Assolutamente, noto e ho notato che si stanno postando parecchie illustrazioni e fan art crossover di Animal Crossing e DOOM, e quando le guardo sono ammirato da quanta fantasia hanno i nostri fan. [...] siamo molto grati ed emozionati nel vedere tutto questo. Allo stesso tempo siamo anche entusiasti di vedere come le due community si stiano raggruppando per celebrare questa giornata".



In attesa del fatidico 20 marzo, sulle pagine di Everyeye potete ovviamente trovare la recensione di Animal Crossing: New Horizons e la recensione di DOOM Eternal, redatte rispettivamente dai nostri Francesco Fossetti a Alessandro Bruni.