Animal Crossing X Dragon Ball Z: codici e creazioni per trasformarsi in Trunks

I giocatori di stanza tra le isole tropicali di Animal Crossing: New Horizons continuano a dedicarsi ad attività creative, con l'obiettivo di introdurre nel gioco gli alter ego dei propri personaggi preferiti tratti da anime, manga ed altri videogiochi.

Tra le più gettonate, figurano sicuramente le operazioni di conversione di protagonisti di Dragon Ball in Animal Crossing. Tra i personaggi più ritratti figura sicuramente Trunks, nella sua versione più adulta e proveniente dal futuro, che gli amanti dell'opera di Akira Toriyama hanno avuto modo di incontrare per la prima volta nel corso della saga di Dragon Ball Z, durante l'arco narrativo dedicato a Cyborg e Cell.

Molti giocatori di Animal Crossing: New Horizons hanno dunque offerto una propria reinterpretazione dell'iconico personaggio dai capelli color glicine, in particolare del suo abbigliamento. La celebre giacca della Capsule Corporation, ma non solo, è dunque divenuta protagonista di molteplici creazioni. Per farvi un'idea delle possibilità, direttamente in calce a questa news trovate una serie di capi d'abbigliamento ricreati in-game, affiancati dai relativi codici per importarli all'interno della propria partita su Animal Crossing: New Horizons. Cosa ve ne pare?



Per i giocatori particolarmente legati al personaggio segnaliamo inoltre che il figlio di Vegeta e Bulma potrebbe essere il protagonista del prossimo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot.