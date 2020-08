Animal Crossing x IKEA: New Horizons finisce nel catalogo del colosso svedese!

Con Animal Crossing: New Horizons che non accenna ad abbandonare le classifiche videoludiche a fronte di un lancio datato 20 marzo, non sorprende che sempre più aziende associno il proprio brand al gioco Nintendo Switch.

È accaduto nelle Filippine con la comparsa di un'isola di KFC in Animal Crossing, ma anche in Giappone, con l'inserimento di Kimono d'alta moda in New Horizons. Questa volta, ci spostiamo invece a Taiwan, abbandoniamo le passerelle e il settore alimentare e approdiamo nel campo dell'arredamento. La sezione taiwanese di IKEA ha infatti dato vita a un'iniziativa decisamente peculiare, che deve peraltro aver richiesto parecchie ore di lavoro.

Come potete verificare nella galleria immagini a disposizione in calce a questa news, la divisione asiatica del colosso del mobile svedese ha infatti ricreato un intero catalogo IKEA sfruttando le potenzialità dell'editor di Animal Crossing: New Horizons. Il risultato, soprattutto per certi ambienti, è davvero notevole: le creazioni realizzate con l'esclusiva di casa Nintendo Switch riescono infatti a riprodurre in maniera piuttosto fedele i prodotti e le atmosfere delle soluzioni IKEA. Ovviamente gli elementi d'arredo non risultano totalmente identici alle controparti originali, ma nel suo complesso l'iniziativa offre sicuramente un buon colpo d'occhio. Cosa ve ne pare del risultato finale?