Animal Crossing x Lodovica Colomello: da Italia's Got Talent al nuovo spot Nintendo

In occasione del primo anniversario di Animal Crossing: New Horizons, il team di Nintendo Italia propone un nuovo spot dedicato alle isole tropicali del life simulator.

Protagonista della nuova campagna pubblicitaria è Lodovica Colomello, conduttrice di Italia's Got Talent pronta a destreggiarsi tra pesca e giardinaggio all'interno della propria isola personale. Sfruttando la portabilità di Nintendo Switch Lite, Animal Crossing: New Horizons si trasforma nello spot nell'espediente perfetto per ritrovare un po' di pace tra una diretta e l'altra, rilassandosi in camerino prima di tornare in scena. Non manca però all'appello nemmeno un po' di relax in famiglia, con lo spot che vede Lodovica Colomello intenta a curare il proprio atollo virtuale anche sul divano di casa, in compagnia del marito Tomas Goldschmidt.



La conduttrice si è detta entusiasta della collaborazione con la divisione nostrana del colosso di Kyoto: "Sono davvero felice di poter collaborare con Nintendo per un videogioco così unico come Animal Crossing: New Horizons. Tra famiglia e lavoro, voglio godermi sempre al massimo i momenti di pausa che dedico a me stessa: Animal Crossing si è rivelato un videogioco assolutamente adatto allo scopo! Sulla mia isola virtuale le ore passano in un batter d’occhio e posso staccare completamente i pensieri dalle preoccupazioni e dal solito tran-tran quotidiano. Giocare ad Animal Crossing: New Horizons è davvero come prendersi cura di un piccolo giardino zen tascabile. Ormai non vedo l’ora di immergermi ogni giorno nel mio piccolo mondo tranquillo abitato da animali graziosi!".



Nel frattempo, ad un anno di distanza dal debutto, Animal's Crossing: New Horizons torna in vetta in UK, con un trend di vendite senza precedenti per la saga.