Animal Crossing x NFL: i Detroit Lions annunciato le date della Stagione su New Horizons!

Animal Crossing New Horizons non cessa di stupire: dopo aver ospitato talk show, matrimoni e feste di compleanno virtuali, il gioco Nintendo è stato utilizzato per un'importante comunicazione sportiva.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, i Detroit Lions hanno infatti scelto di sfruttare il titolo come vetrina tramite la quale comunicare al pubblico la ripresa ufficiale della NFL (National Football League), il più che celebre campionato di football degli Stati Uniti d'America.



A quanto pare, i giocatori del team sono degli appassionati frequentatori delle isole tropicali di Animal Crossing: New Horizons, sulle cui rive si sono dilettati a ricreare le più disparate situazioni per immortalare le date in cui saranno protagonisti sui campi da football statunitensi. Da settembre a gennaio, i Detroit Lions sembrano dunque essere pronti per entrare nuovamente in azione e cimentarsi in una nuova stagione NFL. Un'idea sicuramente simpatica e originale, di cui potete visionare il risultato in calce, grazie al cinguettio pubblicato dall'account Twitter ufficiale del team: cosa ve ne pare?



Recentemente, i giocatori del titolo Nintendo Switch hanno dato prova di ulteriore creatività, con isole che portano Disney Magic Kingdom in Animal Crossing New Horizons o la creazione di capi d'abbigliamento a tema Pokémon in Animal Crossing.