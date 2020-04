Animal Crossing x Pokémon x Zelda: Hyrule e Biancavilla in New Horizons grazie ai fan!

La community di Animal Crossing: New Horizons sta offrendo una selezione di creazioni davvero inaspettate, con giocatori che non si accontentano di personalizzare capi d'abbigliamento o componenti d'arredo!

Alcuni dei turisti attualmente di stanza nelle isole paradisiache del gioco Nintendo stanno infatti facendo le cose in grande, plasmando città e interi atolli a immagine e somiglianza di altre celebri località videoludiche. Tra queste ultime, hanno fatto ad esempio la loro comparsa serie Pokémon, ma anche The Legend of Zelda.



Nello specifico, un giocatore ha sfruttato le feature offerte da Animal Crossing: New Horizons per ricreare in-game Biancavilla, la città da cui ebbe inizio l'incredibile avventura proposta da Pokémon Rosso e Pokémon Blu. Un altro utente si è invece spinto oltre, avviando un colossale progetto di trasformazione della propria isole nella Hyrule di The Legend of Zelda: A Link to the Past. Direttamente in calce a questa news, potete dare uno sguardo alle due creazioni: cosa ve ne pare?



Attualmente, i giocatori possono dedicarsi, oltre che alla personalizzazione dell'isola, anche all'evento speciale a tema pasquale, il Bunny Day di Animal Crossing: New Horizons. L'esclusiva Nintendo Switch ha conquistato un pubblico di ogni età, con il ritorno sulle scene anche della signora Audrey, simpatica ultraottantenne pronta a giocare al nuovo Animal Crossing!