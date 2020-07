Animal Crossing X Resident Evil: isola a tema Raccoon City creata da un giocatore

I numeri dell'esclusiva Nintendo sono decisamente impressionanti: le ultime statistiche riferiscono in effetti di 5 milioni di copie vendute per Animal Crossing: New Horizons nel solo territorio giapponese.

Cifre importanti, che denotano il sussistere di un'enorme community pronta a trascorrere ore sulle proprie isole tropicali virtuali. Molti giocatori, inoltre, stanno sfruttando le numerose potenzialità del sistema di personalizzazione di Animal Crossing: New Horizons per plasmare il proprio atollo dei sogni. Gli utenti più creativi ne stanno inoltre approfittando per realizzare omaggi dedicati ai propri franchise preferiti, siano essi videoludici, serie TV, romanzi o altro.

Tra i villeggianti che si sono attirati la creazione della community per il proprio operato, troviamo sicuramente l'utente attivo su Twitter come "ffSade". Evidentemente fan di Resident Evil, quest'ultimo ha voluto omaggiare il brand Capcom trasformando la propria isola in un'inquietante replica di Raccoon City. Oltre alle atmosfere del cupo survival horror, il giocatore ha provato a ricostruire alcune location iconiche, come il Raccoon Police Department di Resident Evil 2 o alcune strutture Umbrella. Direttamente in calce a questa news, potete dare uno sguardo alla creazione: cosa ve ne pare?



In chiusura, segnaliamo ai giocatori del life simulator che una storica firma d'alta moda giapponese ha realizzato dei modelli di kimono appositamente per Animal Crossing: New Horizons.