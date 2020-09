Animal Crossing X Ring Fit Adventure: omaggio gratis con update autunnale di New Horizons

Ad autunno ormai avviato, anche l'universo di Animal Crossing: New Horizons si appresta a vedere gli alberi tingersi di rosso con l'avvio della nuova stagione.

I vertici di Nintendo non avevano ovviamente intenzione di ignorare le brezze autunnali, che verranno adeguatamente celebrate nel variopinto life simulator della compagnia di Kyoto. Con un apposito e ricco trailer, la Grande N ha presentato quelli che saranno i contenuti dell'update a tema autunno di Animal Crossing: New Horizons.



Come incentivo ad immergersi nelle novità proposte dall'update, Nintendo ha pensato ad un simpatico omaggio. Tutti i giocatori di Animal Crossing: New Horizons che scaricheranno l'aggiornamento autunnale riceveranno in-game un item dedicato a Ring Fit Adventure. Nello specifico, come potete verificare in calce, si tratta di un Ring-Con, il particolare controller utilizzato per dedicarsi all'originale produzione Nintendo, che punta a combinare avventura ed esercizio fisico. Un gradito regalo che va ad arricchire le opzioni di arredamento dei giocatori attivi su Animal Crossing: New Horizon.



Tra i grandi protagonisti della nuova Stagione figura sicuramente l'organizzazione di un evento speciale a tema Halloween. Con una durata limitata, quest'ultimo vedrà comparire sugli atolli dei giocatori Fifonio, un personaggio pensato appositamente per aiutare i villeggianti con i festeggiamenti per la notte più spaventosa dell'anno.