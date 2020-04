Animal Crossing, XCOM Chimera Squad e Trials of Mana oggi su Twitch

Questo giovedì di fine aprile riserva non poche sorprese per quanto riguarda la programmazione del canale Twitch, con numerose dirette dedicate ad alcuni dei giochi più caldi del momento: ecco il palinsesto di oggi, giovedì 23 aprile.

Dalle 10:00 alle 12:00 Francesco Fossetti e Marco Mottura ci terranno compagnia con una nuova puntata di EveryDay, alle 13:00 sarà invece la volta di Animal Crossing New Horizons per scoprire le novità dell'aggiornamento disponibile da oggi. Alle 15:00 spazio a XCOM Chimera Squad mentre alle 17:00 saremo in diretta con Trials of Mana, alle 19:00 torna il Green con Call of Duty Warzone mentre alle 20:00 appuntamento con 7 Giorni, il rotocalco videoludico con le novità della settimana. Alle 21:00 infine chiudiamo la giornata con Valorant, giocato da Giorno Gaming.

