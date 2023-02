Animal Well, la bellezza della pixel art nel nuovo aggiornamento dal PlayStation Blog

Annunciato durante i 'Day Of Devs' del Summer Game Fest 2022, Animal Well è tornato finalmente a mostrarsi grazie a un corposo post sul PlayStation Blog, accompagnato da un nuovo e coloratissimo video di gameplay che ci ha permesso di dare uno sguardo più ravvicinato alle meccaniche di gioco.

All'interno del post, lo sviluppatore unico Billy Basso ha parlato tra le altre cose dell'accordo di collaborazione stretto con l'etichetta indipendente Bigmode, amministrata dallo Youtuber Videogamedunkey. Basso ha espresso molta soddisfazione per questo importante traguardo, che ha permesso ad Animal Well di diventare in poco tempo uno dei titoli più attesi dalla community di appassionati.

Basso ha poi colto l'occasione per parlare in maniera più approfondita delle caratteristiche del metroidvania sviluppato in pixel art. A quanto pare, Animal Well sarà un titolo fortemente incentrato sull'esplorazione, che offrirà al giocatore una serie di sfide ambientali e di puzzle per niente scontati. Ma uno dei veri punti di forza della produzione sarà l'interazione con l'ambiente, arricchito da una cornice artistica dal forte impatto scenico e dalla presenza di animali che reagiranno in maniera diversa al nostro passaggio.

Purtroppo, Basso non ha voluto sbottonarsi sulla data d'uscita del gioco. Ma ha assicurato che Animal Well continua ad espandersi molto velocemente.



In chiusura, vi ricordiamo che Animal Well sarà disponibile prossimamente su PC e PlayStation 5.