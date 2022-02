Animal Well: il metroidvania in pixel art si presenta in video su PC e PS5

Dopo il focus sugli scenari di Moss Book 2, il pomeriggio a tema Indie dei curatori del PlayStation Blog prosegue con Animal Well, un metroidvania in pixel art che sarà disponibile nel corso del 2022 su PC (Steam) e PlayStation 5.

Sviluppato e prodotto dalle fucine digitali di Shared Memory, Animal Well catapulta gli appassionati del genere in un labirinto interconnesso pieno di segreti da scoprire e, ovviamente, di creature da fronteggiare, ivi compresi i boss posti all'ingresso delle aree più avanzate o a difesa dei tesori più preziosi.

Nel descrivere questa avventura a scorrimento, il team di Shared Memory spiega che il titolo sarà pieno di enigmi da risolvere, oggetti da acquisire e abilità da evolvere, il tutto immerso in un denso mondo surreale dalla progressione non lineare.

Ciascun nemico e oggetto interagisce con lo scenario in modi diversi, di conseguenza starà all'utente capire come approcciarsi alle battaglie e alle sfide offerte di volta in volta dai puzzle ambientali. In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Animal Well su PC e PS5, vi lasciamo in compagnia del video di annuncio che campeggia a inizio articolo e alle primissime immagini nella galleria in calce alla notizia.