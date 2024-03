Animal Well, ci sono novità per il metroidvania di Billy Basso: uscirà tra meno di 2 mesi

Negli ultimi anni vi è stato modo di parlare a più riprese del titolo sviluppato da Billy Basso: Animal Well. Animal Well si è presentato in video su PC e PS5 verso l'inizio del 2022. Da quel momento in poi si è atteso parecchio per il debutto del progetto, ma quest'oggi c'è stata una grossa novità: l'uscita del gioco è prevista tra pochi mesi.

Maggio 2024 segnerà l'ingresso di Animal Well nel mercato videoludico. Si fa sempre più vicino il momento di poter esplorare il "labirinto complesso e interconnesso" in cui i giocatori saranno chiamati a raccogliere oggetti per manipolare l'ambiente e per scoprire tutti i suoi segreti. Dopo l'aggiornamento dal PS Blog per quel che concerne la pixel art di Animal Well (avvenuto nel febbraio 2023), il bellissimo e inquietante mondo realizzato da Billy Basso si avvicina sempre di più.

Animal Well uscirà il 9 maggio 2024. Ci sono dunque 7 settimane che separano l'utenza dall'esordio del titolo in via definitiva, ma bisogna ancora conoscere parecchio sull'esperienza messa a punto (ad esempio, il suo prezzo di lancio). Dopo aver annunciato ufficialmente la data d'uscita nella giornata del 17 marzo 2024, è il momento di scoprire maggiori dettagli su questa avventura videoludica inedita. Siete incuriositi da questo prodotto? Se sì, le premesse sono state più che sufficienti per convincervi per l'acquisto al day one?

Su Trust Gaming GXT 415 Zirox Cuffie Gaming Leggere con Driver da 5 è uno dei più venduti di oggi.