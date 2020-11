Che animale è Bowser, il Re dei Koopa nemico di Super Mario?

Drago o tartaruga extra-large? A quale animale è ispirato il cattivo numero uno di Super Mario, secondo voi? Scopriamo insieme la natura del temibile Re dei Koopa.

Fin dalla sua prima comparsa in Super Mario Bros. Bowser fa la parte del cattivo in tutti i videogiochi della serie Super Mario. Inizialmente il suo titolo era Re dei Koopa, e in Giappone è conosciuto col nome di Daimaō, cioè "Grande re dei demoni", probabilmente un riferimento alle sue capacità magiche e alla sua malvagità. Il suo scopo è sempre la conquista del Regno dei Funghi, e per questo non si stanca mai di rapire la legittima sovrana, la principessa Peach.

Per capire da che animale è tratto il suo aspetto, possiamo brevemente parlare delle sue caratteristiche fisiche: è più alto e grosso di un uomo, ha uno spesso carapace sulla schiena dal quale fuoriescono minacciosi aculei, delle corna sulla testa e dei bracciali chiodati su braccia e polsi. È in grado di sputare fiamme, per questo molti pensano sia un drago; in realtà si tratta di una gigantesca tartaruga antropomorfa, il più grande e forte Koopa che esista (non per nulla è il loro re). Vi siete mai chiesti perché si parla sempre di Super Mario come di un idraulico?