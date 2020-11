Che animale è Crash Bandicoot? Storia e origini del personaggio

Vi siete mai chiesti a quale animale sia ispirato il famoso protagonista arancione della serie? Il suo aspetto caratteristico, con le grandi orecchie, il pelo di color arancione sgargiante e il naso a punta è rimasto impresso per più di un ventennio nella mente degli appassionati della serie.

I tratti antropomorfi di Crash non sono mai cambiati: postura eretta (che gli permette di essere così agile), jeans blu, scarpe da ginnastica e mezzi guanti, quando non indossa giubbotti da pilota o motociclista, o meglio ancora mute da sub. Per quanto possa essere vario il suo aspetto esteriore a seconda della missione che deve compiere, nei vari titoli della serie Crash è sempre rimasto Crash, e tutti quelli che lo conoscono si sono sempre chiesti: ma da dove è saltato fuori, e che animale dovrebbe essere?

Per rispondere a questa domanda occorre risalire alla sua origine e parlare di un altro personaggio della serie, nemesi di Crash nonché...suo creatore! Stiamo parlando del temibile Dottor Neo Cortex, uno scienziato malvagio (e abbastanza folle) che, con l'aiuto del suo collega Dr. Nitrus Brio, crea un macchinario in grado di antropomorfizzare gli animali, cioè dargli fattezze umane. Lo scopo di tutto ciò è la creazione di un esercito di mutanti che obbedisca ai suoi ordini e gli consenta di conquistare il mondo intero. Crash avrebbe dovuto essere il suo più temibile e fidato scagnozzo, avrebbe dovuto guidare l'armata di malvagi mostri, ma si rivela un esperimento fallito e, subito dopo essere stato "evoluto", fugge dal castello di Cortex; questo è l'inizio delle sue avventure, il prologo di Crash Bandicoot 1.

Quale animale aveva scelto lo scienziato pazzo per creare Crash? Il cognome, "Bandicoot", non è casuale: si tratta infatti del nome di una specie di marsupiali che si trova in Tasmania. Per questo ci si riferisce spesso a lui come "marsupiale arancione". I bandicoot sono dei piccoli roditori, simili ai topi, ma con il muso più allungato e leggermente a proboscide. Non sono arancioni però, infatti sembra che questo colore sia stato scelto dagli sviluppatori originali semplicemente per far risaltare meglio il personaggio sullo sfondo verdeggiante della giungla (la prima ambientazione del gioco)



Il nome "Crash" invece è stato deciso poco prima della presentazione ufficiale del primo capitolo della serie (inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Willie), ed è un'onomatopea indicativa della sua continua voglia di rompere le casse che vede per ottenere i preziosi frutti Wumpa!