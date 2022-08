Che animale è davvero il Tamagotchi, il giocattolo cult degli anni '90

Sono passati 26 anni da quando l’allora Bandai riuscì a risollevarsi da un periodo difficile, distribuendo in tutto il Giappone i giochi noti come Tamagotchi e dando vita a una nuova tendenza di successo. Agli utenti bastava acquistare un portachiavi a forma di uovo e allevare il cucciolo virtuale al suo interno, ma che animale era esattamente?

Per quanto i loro design abbiano sempre ricordato l’aspetto di persone, oggetti e animali, i Tamagotchi sono in realtà una strana specie aliena che depone puntualmente sulla Terra le sue uova. Prendendosi cura di quelle creature virtuali tramite l’utilizzo di soli tre tasti (l’immediatezza del dispositivo giocò un ruolo fondamentale nel successo che riuscì ad ottenere), i giocatori avevano il compito di dimostrare che la vita sul nostro pianeta era più che possibile.



Come non è raro che accada in certi casi, il successo dei Tamagotchi portò alla nascita di prodotti simili e imitazioni non autorizzate. A differenza del prodotto originale, alcune di queste permettevano effettivamente di accudire animali domestici o presenti in natura.

Siete curiosi di sapere quanto vale un Tamagotchi originale degli anni '90? Nel caso voleste approfondire ulteriormente questo fenomeno indiscusso degli anni ‘90, sulle pagine di Everyeye.it trovate uno speciale dedicato alla storia dei Tamagotchi, dalla loro concezione nel Paese del Sol Levante al declino giunto dopo avere conquistato il mondo.