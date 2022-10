Che animale è Knuckles di Sonic?

Tra i personaggi più iconici della serie di Sonic troviamo Knuckles, introdotto per la prima volta in Sonic The Hedgehog 3 del 1994 per SEGA Mega Drive. Inizialmente un rivale del porcospino blu, diverrà poi uno dei suoi amici più cari, finendo con il comparire in tanti altri episodi della serie.

Sapete però che tipo di animale è Knuckles? Si tratta di un'echidna, creatura nota anche come formichere spinoso e parte integrante della famiglia dei Tachiglossidi. Pur essendo un mammifero, l'echidna ha una caratteristica decisamente particolare e tale da renderlo unico nella sua specie: è infatti in grado di deporre uova. Per questo motivo rientra nella categoria dei Monotremi in quanto, sebbene nascano dalle uova, la femmina allatta poi i cuccioli come un qualunque altro mammifero.

Dal corpo ricoperto di aculei e con una dieta incentrata principalmente su piccoli insetti, l'echidna è molto diffusa in particolare in Australia e Nuova Guinea. Il design di Knuckles si basa dunque su questo simpatico animaletto, all'apparenza molto docile ma che sa anche come difendersi bene dall'assalto di qualunque predatore grazie ai numerosi aculei che ricoprono il suo corpo.

Restando in tema di curiosità relative al brand SEGA, sapete perché Sonic è di colore blu? Sempre a proposito del popolarissimo personaggio, ecco anche quanto è veloce Sonic.