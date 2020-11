Che animale è Sonic, il personaggio blu mascotte di SEGA?

Sonic, il simpatico personaggio blu che fa da mascotte, ormai da quasi trent'anni, alla società nipponica SEGA... vi siete mai chiesti che tipo di animale sia? Scopriamolo insieme!

In realtà basta una semplice traduzione dall'inglese per conoscere la natura dell'agile corridore: "Hedgehog" infatti significa "riccio". Si tratta quindi di un riccio (e non di un porcospino come pensano alcuni), comparso per la prima volta sotto forma di cameo in Rad Mobile, un gioco di corse sviluppato da SEGA, e come protagonista del gioco per SEGA Mega Drive "Sonic the Hedgehog" nel 1991.

La creazione del riccio blu nacque quando SEGA era alla ricerca di una nuova serie videoludica di punta per competere con la Nintendo, la cui serie di punta era ed è Mario. La casa giapponese aveva bisogno di un personaggio iconico che eguagliasse il successo raggiunto dall'idraulico baffuto, e tra i vari candidati per ispirare le fattezze di Sonic c'erano, oltre al riccio, un armadillo, un cane e un sosia di Theodore Roosvelt in pigiama, che poi divenne la base per la nemesi di Sonic, il Dr. Eggman!

Si chiama "Sonic" perché la sua abilità principale consiste nel poter correre alla velocità del suono, superandola in alcuni casi. Vi siete mai chiesti quanto è veloce Sonic?