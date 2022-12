Che animale è Tails di Sonic?

Dalla sua prima apparizione avvenuta nel 1992 all’interno di Sonic the Hedgehog 2, il simpatico Tails (il cui vero nome è Miles Prower) si è ritagliato il proprio spazio nel cuore degli appassionati della serie di SEGA, tanto da guadagnarsi il titolo di terzo personaggio più popolare dell’intero franchise.

Ma vi siete mai chiesti di che animale si tratta? Com’è facilmente intuibile dall’aspetto e dalla doppia coda del personaggio, il level designer e artista Yasushi Yamaguchi creò Tails ispirandosi alle volpi e, più precisamente, alle creature proprie del folklore giapponese note come Kitsune, particolari yōkai talvolta descritti come maligni ma ritratti anche alla stregua di amici, guardiani fedeli o amanti. È proprio su questi tratti a dir poco positivi che si basa la caratterizzazione del giovane Tails, sempre pronto ad appoggiare Sonic in ogni sua iniziativa e ben disposto ad aiutarlo avventura dopo avventura.

Sapevate che Tails è presente anche nell’ultima iterazione che vede protagonista il porcospino blu? A tal proposito, nel caso voleste approfondire gli aspetti del gioco in questione, non perdetevi la nostra recensione di Sonic Frontiers. Su queste pagine potete anche scoprire altre curiosità legate ai personaggi che affiancano la mascotte di SEGA, come ad esempio qual è il nome del personaggio rosso di Sonic e com’è nata la sua alleanza col velocissimo protagonista.