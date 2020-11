Che animale è Yoshi di Super Mario? Ecco la risposta!

L’iconico personaggio della serie di Super Mario è spesso stato al centro di numerosi dubbi e teorie sulla sua identità e provenienza, tra cui anche dubbi sul tipo di animale che lo rappresenta.

Come la stessa Nintendo ha dichiarato, Yoshi è sostanzialmente una sorta di dinosauro di colore verde proveniente originariamente dall’Isola Yoshi, sulla quale vivono gli appartenenti alla specie degli Yoshi’s, i quali possono essere di diversi colori, dal giallo al rosso, dall’azzurro al bianco e perfino al nero.



Grazie alla sua lingua particolarmente lunga, Yoshi possiede la capacità di ingoiare praticamente qualsiasi cosa, per poi rigettarla sotto forma di uova e colpire in questo modo i propri nemici. Quando mangia alcune cose particolari, come i Koopa Rossi, Blu o Gialli, può sviluppare alcune abilità speciali, che gli consentono di superare alcuni ostacoli altrimenti impossibili da affrontare.

All’interno dei giochi della serie di Super Mario, Yoshi svolge spesso la funzione di aiutante e accompagnatore, fornendo anche un passaggio a Mario quando questi lo utilizza come cavalcatura.



Per scoprire tutto sull'ultimo videogioco del dinosauro Nintendo vi rimandiamo alla recensione di Yoshi's Crafted World per Nintendo Switch.